Sob a orientação de Sérgio Conceição, na sua sexta época consecutiva como treinador dos 'dragões', o plantel 'azul e branco' terá um dia reservado aos habituais exames médicos e testes físicos, mas que contará, também, com uma presença no relvado do Centro de Treinos e Formação do Olival, para um apronto inicial.

Nessa sessão inaugural ainda não estarão presentes alguns dos internacionais do plantel, devidamente autorizados a prolongarem as férias por mais alguns dias, depois de terem estado ao serviço das seleções.

Para o 'pontapé de saída' da temporada 2022/23, o conjunto portista surge ainda sem reforços confirmados, algo pouco usual no clube, apesar de ser noticiado o alegado interesse em alguns nomes, nomeadamente para o setor defensivo.

Os defesas João Victor (Corinthians) e David Carmo (Sporting de Braga), e o médio André Almeida (Vitória e Guimarães) têm sido colocados, pela imprensa desportiva, como alvos do FC Porto neste mercado de transferências.

Em sentido inverso, registou-se a partida de alguns jogadores preponderantes na conquista do campeonato de 2021/22, nomeadamente os médios Fábio Vieira, que foi transferido para os ingleses do Arsenal por 35 milhões de euros (ME), e Vitinha, oficializado como reforço dos franceses do Paris Saint-Germain na quinta-feira, por 41,5 ME, ou o defesa Mbemba, que deixou o clube em final de contrato. Também o central Rúben Semedo regressou ao Olympiacos, após meia temporada de cedência aos 'azuis e brancos'.

No início desta nova época, Sérgio Conceição vai também a avaliar a situação de oito jogadores que os 'dragões' cederam a outros clubes na última temporada e sobre os quais o técnico terá a palavra final sobre a sua integração no plantel.

Deste lote fazem parte Diogo Leite (cedido ao Sporting de Braga), Carraça (Belenenses SAD), Nakajima (Portimonense), Romário Baró (Estoril Praia), Rodrigo Conceição (Moreirense), Mamadou Loum (Alavés), João Pedro (Corinthians) e Sérgio Oliveira (Roma), embora não sendo certo que todos estejam hoje no arranque dos trabalhos.

Apesar do clube ainda não o ter anunciado oficialmente, o plantel deve realizar o habitual estágio de pré-época no Algarve, tudo indica entre 06 e 14 de julho, onde serão feitos alguns jogos particulares, nomeadamente com o Portimonense.

O primeiro compromisso oficial dos 'dragões' acontece em 30 de julho, na disputa da Supertaça, no Estádio Municipal de Aveiro, frente ao Tondela.

Plantel provisório do FC Porto para 2022/23:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo.

- Defesa: João Mário, Wilson Manafá, Pepe, Fábio Cardoso, Iván Marcano, João Marcelo, Zaidu e Wendel.

- Médios: Grujic, Stephen Eustáquio, Uribe, Otávio e Bruno Costa.

- Avançados: Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Toni Martínez, Taremi, Evanilson, Danny Loader e Gonçalo Borges.

Treinador: Sérgio Conceição.

Saíram: Mbemba (final de contrato), Rúben Semedo (Olympiacos), Fábio Vieira (Arsenal, Ing) e Vítor Ferreira (Paris Saint-Germain, Fra).

