Dominadores do campeonato, os 'dragões' festejaram o 22.º título de campeão nacional, numa época em que cumpriram luto pela morte do guarda-redes internacional português em final de fevereiro, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória num treino.

O 30.º triunfo no campeonato da formação comandada pelo sueco Magnus Andersson foi conseguido frente a um FC Gaia que já tinha assegurado a manutenção.

Ao longo da temporada na I Divisão, o FC Porto apenas por cinco vezes conseguiu vitórias por uma margem de três ou menos golos, com o Avanca a conseguir o 'melhor' resultado, ao perder em casa por apenas um golo (30-29).

O Benfica, terceiro classificado, perdeu os dois encontros por dois golos (35-33 no Dragão e 27-25 na Luz), enquanto o Águas Santas perdeu por 35-32, no Dragão Arena, no encontro em que os 'dragões' festejaram matematicamente a conquista do campeonato.

O vice-campeão Sporting sofreu a outra vitória do FC Porto por três ou menos golos, ao perder na cidade Invicta por 33-30, depois de já ter sido batido por 33-27 em casa.

A nível interno, o FC Porto tem ainda mais três triunfos na Taça de Portugal, frente ao Boa Hora (35-24) e ao Avanca (38-23), como visitante, e em casa sobre o ABC.

Comandada pelo capitão Rui Silva, a equipa 'azul e branca' detém a base da seleção portuguesa, que conseguiu o inédito apuramento para Tóquio2020, com os internacionais lusos Víctor Iturriza, António Areia, Daymaro Salina, André Gomes, Fábio Magalhães, Miguel Martins e Diogo Branquinho.

No fim de semana, os 'azuis e brancos' podem conquistar mais um troféu, pois disputam a 'final four' da Taça, jogando a meia-final frente ao Águas Santas, em Pinhel, onde Benfica e Sporting medem forças na outra 'meia'.

A nível europeu, o FC Porto esteve perto de se apurar pela primeira vez para os quartos de final da Liga dos Campeões, mas acabou por ser eliminado pelo Aalborg, devido à regra dos golos fora - vitória 32-29 no Dragão e derrota por 27-24 na Dinamarca.

NFO // VR

Lusa/Fim