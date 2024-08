O médio ofensivo, de 26 anos, assinou um contrato de seis temporadas com os catalães, até junho de 2030, ficando com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (ME).

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos na transferência, a comunicação social espanhola refere que o 'Barça' pagou cerca de 47 ME, num negócio que poderá atingir um total de 60 ME, caso sejam cumpridos determinados objetivos individuais e coletivos.

Dani Olmo, que no mês passado ajudou a Espanha a conquistar o Euro2024, sendo, inclusive, um dos melhores marcadores do torneio, com três golos, está de regresso a Barcelona, de onde saiu em 2014, então com apenas 16 anos, para ingressar nos croatas do Dinamo Zagreb.

Após cinco épocas e meia na Croácia, foi contratado pelo Leipzig, em 2020, por 34 ME, e ali permaneceu até hoje, contabilizando 148 jogos e 29 golos pelos germânicos, com os quais ainda tinha mais três anos de contrato.

