"O Deportivo Alavés e Fátima Pinto chegaram a um acordo para que a jogadora portuguesa vista a [camisola] albiazul na próxima época. Fátima Pinto torna-se agora na primeira contratação do Deportivo Alavés antes de uma nova época na elite e vai proporcionar um ponto diferencial no meio-campo da equipa de Mikel Crespo", pode ler-se na página do emblema de Vitória na Internet.

Este será um regresso da médio, de 26 anos, ao futebol espanhol, depois de ter representado o Santa Teresa entre 2014 e 2016.

Nos seis anos de 'leão ao peito', a internacional por 68 vezes, que consta na comitiva lusa que no sábado se estreia no Euro2022, em Inglaterra, diante da Suíça, conquistou dois campeonatos nacionais, duas supertaças e três taças de Portugal.

