O avançado internacional cabo-verdiano Zé Luís deixou a sua marca na estreia a titular pelos algarvios, marcando aos 14 minutos e deixando o Farense com a expectativa de se apurar para as meias-finais da competição em caso de vitória frente ao Sporting, em encontro da segunda jornada do agrupamento, marcado para 02 de novembro no Estádio José Alvalade.

A equipa de Faro, que mudou o 'onze' por inteiro face à derrota com o Moreirense (1-0) -- também a pensar na receção de sábado ao Sporting para o campeonato --, demorou 14 minutos a abrir o marcador perante um Tondela com sete mudanças em relação ao triunfo (5-0) em Pombal para a Taça de Portugal.

Na primeira jogada de perigo do encontro, Rafael Barbosa cruzou a preceito da esquerda e Zé Luís ganhou o duelo aéreo com Ricardo Alves, cabeceando para o seu primeiro golo ao serviço dos algarvios.

Em vantagem, a equipa de José Mota pareceu adormecer e os tondelenses estiveram muito perto de restabelecer a igualdade em duas ocasiões, ambas pelo avançado Daniel dos Anjos.

Aos 21 minutos, o avançado brasileiro atirou à meia volta para boa defesa de Luiz Felipe, que três minutos depois quase 'borrava a pintura' ao cometer grande penalidade sobre o mesmo jogador, que da marca dos 11 metros atirou ao lado do poste direito da baliza algarvia.

Logo no arranque da segunda parte, aos 47, Vítor Gonçalves viu o segundo amarelo e foi expulso, o que obrigou o técnico do Farense a reordenar a equipa em '4-4-1', tentando 'congelar' o jogo perante um Tondela com maior ascendente neste período.

Até final, Zé Luís podia ter bisado, em novo cabeceamento, que passou a rasar o poste (61), enquanto o Tondela desperdiçou duas grandes oportunidades, por Pedro Maranhão, que viu Igor Rossi cortar um remate com 'selo' de golo (77'), e Cuba, que apareceu isolado e atirou para excelente defesa de Luiz Felipe nos descontos (90+7).

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense -- Tondela, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Zé Luís, 14 minutos.

Equipas:

- Farense: Luiz Felipe, Fran Delgado, Muscat, Igor Rossi, Talys, Cáseres (Mattheus Oliveira, 73), Vítor Gonçalves, Cristian Ponde (Elves Baldé, 62), Rafael Barbosa (Seruca, 53), Marco Matias (Belloumi, 62) e Zé Luís (Bruno Duarte, 73).

(Suplentes: Miguel Carvalho, Artur Jorge, Elves Baldé, Bruno Duarte, Mattheus Oliveira, Pastor, André Candeias, Seruca e Belloumi).

Treinador: José Mota.

- Tondela: Ricardo Silva, Lucas Mezenga, Jota Gonçalves, Ricardo Alves (Pedro Maranhão, 67), Bebeto (Tiago Almeida, 52), Hélder Tavares (Cuba, 52), André Ceitil (Cícero Alves, 67), Lucas Barros, Luan Farias, Yaya Sithole e Daniel dos Anjos (Roberto, 67).

(Suplentes: Léo Navacchio, Abdoulaye Ba, Luís Rocha, Roberto, Cuba, Tiago Almeida, Pedro Maranhão, Gustavo França e Cícero Alves).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Vítor Gonçalves (20 e 47), Luiz Felipe (24) e Jota Gonçalves (77). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Vítor Gonçalves (47).

Assistência: 1.545 espetadores.

