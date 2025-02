Em Barcelos, a equipa do Famalicão inaugurou o marcador aos 45 minutos, pelo neerlandês Justin De Haas, e ampliou a vantagem aos 60, com um tento do checo Vaclav Sejk.

O Famalicão somou o quarto jogo consecutivo a pontuar no campeonato (duas vitórias e dois empates) e está em nono lugar, com 28 pontos, enquanto o Gil Vicente averbou a quarta derrota seguida na prova e é 14.º, com 22.

