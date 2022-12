Em vantagem numérica desde os 15 minutos, depois de Arcanjo ter visto dois cartões amarelos em oito minutos, o Famalicão foi incapaz de chegar ao golo, tendo mesmo desperdiçado uma grande penalidade.

Famalicenses e beirões ainda não somaram qualquer vitória desta fase, sendo que os primeiros têm apenas dois pontos e os segundos três. O Famalicão ficou afastado da luta pelo primeiro lugar, ainda ao alcance do Tondela, se vencer o Académico de Viseu na última jornada, por, pelo menos, dois golos de diferença.

Após a expulsão, o Famalicão aproveitou essa situação e assumiu o comando da partida, exercendo pressão junto da baliza de Niasse.

Ainda assim, a primeira grande oportunidade do Famalicão aconteceu aos 41 minutos, numa cabeçada de Cadiz, que obrigou a uma boa defesa do guarda-redes do Tondela. Ivan Jaime, na recarga, viu o remate ser cortado por um defesa.

Antes do intervalo, o Famalicão teve uma grande oportunidade de se colocar na frente do marcador através de uma grande penalidade aos 45 minutos, mas Cádiz desperdiçou a oportunidade, com Niasse a defender.

O árbitro mandou repetir, mas o jogador do Famalicão voltou a ver o guarda-redes do Tondela defender.

O Tondela conseguiu controlar a pressão famalicense, muito graças ao guardião Niasse, que, em vários momentos, negou o golo ao conjunto da casa.

Aos 80 minutos, o Famalicão desperdiçou mais uma boa oportunidade, novamente por Cádis, que, sozinho na cara do guarda-redes, falhou.

No final, os adeptos do Famalicão mostraram o descontentamento pelo empate e pelo facto de o clube ficar afastado da prova.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Famalicão.

Famalicão - Tondela, 0-0.

Equipas:

- Famalicão: Luiz Júnior, Martin Aguirregabiria (Gustavo Assunção, 69), Penetra, Mihaj, Francisco Moura (Rúben Lima, 80), Colombatto, Zaydou Youssouf (De La Fuente, 69), Iván Jaime, Gustavo Sá (Pelé, 85), Pablo (Rui Fonte, 68) e Jhonder Cádiz.

(Suplentes: Zlobin, Diogo Queirós, Rúben Lima, Gustavo Assunção, Kadile, Rui Fonte, De La Fuente, Pelé e Mauro).

Treinador: João Pedro Sousa.

- Tondela: Niasse, Marcelo Alves, Jota (Betel, 84), Dário Miranda (Cuba, 76), Bebeto, Manuel Hernando, Ricardo Alves, Pedro Augusto (Fajardo, 89), Tiago, Matias Lacava (Rúben Fonseca, 83) e Arcanjo.

(Suplentes: Tear, Alcobia, Rúben Fonseca, Cuba, Khacef, Fajardo e Betel).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Arcanjo (7 e 15), Marcelo Alves (45), Zaydou Youssouf (51), Betel (90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Arcanjo (15).

Assistência: 1277 espetadores.

JYA // NFO

Lusa/fim