O 'juiz', de 34 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Daniel McFarlane e Calum Spence, enquanto o eslovaco Michal Ocenas será o quarto árbitro, cabendo ao escocês Andrew Dallas as funções de videoárbitro (VAR), ladeado pelo grego Angelos Evangelou.

Internacional desde 2018, Nick Walsh vai estrear-se em Europeus de sub-21 e já arbitrou três encontros das seleções jovens portuguesas, tendo estado esta temporada na derrota fora do Sporting de Braga perante o campeão belga Union St. Gilloise (2-1) e na goleada do Vitória de Guimarães na visita aos suíços do St. Gallen (4-1), em partidas da sétima e quinta jornadas das fases de liga da Liga Europa e da Liga Conferência, respetivamente.

Três dias depois do empate frente à França (0-0), vencedora em 1988, Portugal regressa ao Estádio Sihot, em Trencin, para encarar a Polónia no sábado, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), ao passo que França e Geórgia jogam à mesma hora em Zilina, numa jornada que poderá qualificar os georgianos para os quartos de final e afastar os polacos.

Portugal divide o segundo lugar do Grupo C com a França, ambos com um ponto, a dois da Geórgia, que começou com um triunfo sobre a Polónia (2-1), garantido nos descontos.

Os dois primeiros colocados das quatro 'poules' acedem à fase a eliminar da 25.ª edição do Europeu de sub-21, na qual a equipa nacional já foi finalista vencida em 1994, 2015 e 2021, estando a final marcada para 28 de junho, no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava.

