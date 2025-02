A jogar em casa, a formação orientada por Ian Cathro adiantou-se no marcador com um golo do marroquino Yanis Begraoui, aos 55 minutos, mas os vila-condenses chegaram ao empate com um tento de Tiago Morais, aos 83, antes do espanhol Jandro, aos 90, garantir o triunfo do Estoril Praia.

Com este resultado, o Estoril Praia, que não perde na I Liga há dois meses, está em sétimo, com 34 pontos, enquanto o Rio Ave, que vinha de quatro jogos consecutivos sem derrotas, é 10.º, com 26.

