Lançado no decorrer da segunda parte, o jogador franco-camaronês assinou o tento decisivo do encontro em Barcelos, que permitiu aos estorilistas subirem provisoriamente ao sétimo lugar do campeonato, com 15 pontos, em igualdade com Boavista, quinto, e Portimonense, sexto.

Já o Gil Vicente somou a segunda derrota seguida e não vence em casa desde a primeira ronda, ocupando a 11.ª posição, com nove pontos.

MO // MO

Lusa/Fim