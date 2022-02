No Estádio António Coimbra da Mota, o Estoril Praia, que não vencia desde a 14.ª jornada, regressou aos triunfos graças ao golo de Arthur, marcado aos 86 minutos.

Os estorilistas são sétimos classificados, com 30 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, que visita o lanterna-vermelha Belenenses SAD no domingo, enquanto o Tondela somou a segunda derrota consecutiva e é 14.º do campeonato, com 20.

