No Parque dos Príncipes, em Paris, o solitário golo de Mallory Swanson, aos 57 minutos, bastou para as norte-americanas prolongarem a saga vencedora perante a seleção 'canarinha', com a terceira vitória no mesmo número de finais olímpicas entre ambas.

Os Estados Unidos registam agora sete medalhas no torneio olímpico feminino de futebol (ouro em 1996, 2004, 2008, 2012 e 2024, prata em 2000 e bronze em 2020), enquanto o Brasil soma três medalhas, todas de prata (2004, 2008 e 2024) e todas com a veterana Marta, que hoje encerrou a carreira internacional nos seus sextos Jogos Olímpicos.

