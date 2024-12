Ao quarto jogo na Premier League, Ruben Amorim, que vinha com uma vitória, um empate e uma derrota, passa a ter 'saldo' negativo no campeonato, para desespero dos adeptos em Old Trafford, que vão esperando pela recuperação dos 'red devils'.

Com 15 jogos disputados, o MU é 'impensável' 13.º, com 19 pontos, a 16 do líder Liverpool, que tem um jogo a menos depois do adiamento do dérbi de hoje com o Everton, devido ao mau tempo.

Bem diferente é a situação do Forest, que iniciou o campeonato a apontar para a manutenção, mas segue em quinto, com 25 pontos, a dois do ainda campeão Manchester City, último dos que estão na zona de acesso à Liga dos Campeões.

Três dias depois de perder em Londres com o Arsenal, Ruben Amorim volta a terminar um jogo com o 'amargo' da derrota, apesar do United ter dominado territorialmente e ter rematado mais.

A permeabilidade da defesa continua a ser evidente e hoje bastaram 91 segundos para o Forest chegar ao golo.

Tal como aconteceu em Londres, contra o Arsenal, foi de canto que o MU começou a perder - Nikola Milenkovic cabeceou com sucesso e abriu a contagem. Os outros golos do Forest foram de Morgan Gibbs-White (47) e Chris Wood (54).

Pela formação da casa, faturaram Rasmus Hojlund (18) e o internacional português Bruno Fernandes (61).

