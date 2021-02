Internacional desde 2013, o antigo polícia, de 44 anos, vai ser auxiliado no Estádio do Dragão pelos seus compatriotas Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, que serão os assistentes, e por José Maria Sánchez, que fará de quarto árbitro.

No videoárbitro estará o também espanhol Alejandro Hernández.

Cerro Grande vai apitar pela primeira vez um jogo do FC Porto, depois de se ter cruzado duas vezes com o futebol luso. Em outubro de 2018, esteve no triunfo de Portugal na Polónia (3-2), na fase de grupos da Liga das Nações, e, um ano depois, apitou o desaire do Benfica em São Petersburgo perante o Zenit (3-1), para a Liga dos Campeões.

O encontro entre o FC Porto, campeão português, e a Juventus, clube no qual atua Cristiano Ronaldo, está agendado para as 20:00.

LG // VR

Lusa/fim