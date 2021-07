Espanha bate Suíça nos penáltis e está nas meias-finais

A Espanha qualificou-se hoje para as meias-finais do Euro2020 de futebol, ao vencer a Suíça por 3-1, no desempate por grandes penalidades, após 1-1 nos 120 minutos, no primeiro jogo dos 'quartos', em São Petersburgo, na Rússia.