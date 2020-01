Eslovénia vence Islândia e isola-se provisoriamente no grupo II da ronda principal A Eslovénia isolou-se hoje provisoriamente na liderança do grupo II do Euro2020 de andebol, ao vencer a Islândia (30-27), antes de Portugal se estrear nesta fase diante da anfitriã Suécia. desporto Lusa desporto/eslovenia-vence-islandia-e-isola-se_5e21edaffc58531c1bc87675





Os escandinavos, que, tal como Portugal e Suécia, iniciaram a 'main-round' sem pontos, até chegaram ao intervalo a perder pela margem mínima (15-14), porém, no segundo tempo, a Eslovénia elevou o seu jogo, o que deixou a Islândia sem chances de somar os primeiros pontos.

O central Dean Bombac, autor de nove golos, e o guarda-redes Klemen Ferlin, com 15 defesas, foram cruciais para os eslovenos somarem agora quatro pontos, sendo que dois foram conseguidos na fase preliminar.

Na mesma 'poule', Noruega e Hungria medem forças ainda hoje, também em Malmö.

Após 14 anos de ausência, Portugal, que está a disputar pela sexta vez a fase final do Europeu, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, inicia hoje a participação na ronda principal na Malmö Arena, com início às 20:30 (19:30 em Lisboa).

