Sofia Reyes, com três remates certeiros, Beatriz Carmo, com dois, e Andreia Moreira marcaram os golos da vitória da formação portuguesa, que já vencia por 1-0 ao intervalo.

A Escola Livre chegou à final ao vencer o Gulpilhares, por 3-2, nas meias-finais, enquanto as italianas asseguraram a presença no encontro decisivo da primeira edição da competição ao eliminarem as francesas do Coutras, por 3-2, nas grandes penalidades, após a igualdade 2-2 no prolongamento.

JP // JP

Lusa/Fim