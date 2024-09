O golo que decidiu a partida foi marcado no final da primeira parte, aos 45+3 minutos, pelo médio Medhi Ghayedi, permitindo ao Irão partilhar a liderança do grupo com o Uzbequistão, ambos com seis pontos.

O ex-ponta de lança do FC Porto Medhi Taremi, agora no Inter Milão, foi titular no ataque iraniano, acabando por ser substituído aos 90+8 minutos, por Mohammad Karimi.

O Uzbequistão lidera o Grupo A com seis pontos, os mesmos do Irão, seguido pela seleção de Paulo Bento, em terceiro, com três pontos, com a Coreia do Norte a ocupar a quarta posição, com um ponto, e o Qatar a quinta, também com um ponto, cabendo ao Quirguistão o sexto e último lugar, ainda a zero.

Os dois primeiros do grupo apuram-se diretamente para o Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, Canadá e México, enquanto os terceiro e quarto classificados avançam para a quarta fase de qualificação.

