O piloto da Toyota gastou 2.56,1 minutos para percorrer os 4,55 quilómetros do troço desenhado em Baltar (Porto), que não conta para efeitos de classificação.

O melhor tempo de Evans foi conseguido na terceira passagem pelo troço, que serve para as derradeiras afinações das máquinas antes do arranque da competição propriamente dito.

O irlandês Craig Breen (Ford Puma) foi o segundo mais rápido, a 0,4 segundos de Evans, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, a 0,7.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que não competia desde a prova de abertura do campeonato, em Monte Carlo, foi o sétimo mais rápido, a 1,3 segundos do companheiro de equipa, logo seguido do finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta prova.

O também francês Sébastien Loeb (Ford Puma), que não compete a tempo inteiro no Mundial, foi 10.º, a 2,4 de Evans.

Armindo Araújo (Skoda Fábia) foi o melhor português, com o 26.º tempo, rodando em 3.09,3 minutos, seguido de Ricardo Teodósio (Skoda Fábia), com o tempo de 3.09,7 minutos.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu a edição de 2021 do Rali de Portugal, que tem como recordistas de triunfos o finlandês Markku Alén (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987) e o francês Sébastien Ogier (2010, 2011, 2013, 2014 e 2017).

Além de integrar a edição comemorativa dos 50 anos do WRC, o Rali, que volta a ter na Exponor, em Matosinhos, o parque de assistência, integra o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa competição para os pilotos lusos encurtada até ao final de sexta-feira.

O finlandês Källe Rovanperä (Toyota Yaris), que esta época já venceu na Suécia e na Croácia, as provas que antecederam o Rali de Portugal, lidera a tabela de pilotos, com 76 pontos, mais 29 do que o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

