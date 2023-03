Elena Rybakina bate Aryna Sabalenka e conquista torneio de ténis de Indian Wells

A tenista cazaque Elena Rybakina, 10.ª do ranking mundial, bateu hoje em dois 'sets' a número dois do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, na final do torneio Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.