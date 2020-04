Em comunicado, a FPC dá conta que arrancou hoje o prazo de apresentação de candidaturas para o quadriénio 2020-2024, terminando no dia 16 de junho, com a eleição dos delegados para a assembleia-geral em agosto.

Já os órgãos sociais, ou seja, presidente, direção, conselho fiscal, conselho de disciplina, conselho de justiça e conselho de arbitragem - serão escolhidos em 07 de novembro, tendo hoje ficado nomeada a Comissão Eleitoral, presidida pelo atual presidente da AG, Artur Lopes.

Com o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 para 2021, devido à pandemia de covid-19, o Governo português decidiu permitir o prolongamento de mandatos por mais um ano, mas algumas federações, como a de ciclismo, vão avançar com as eleições no presente ano.

