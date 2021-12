Egito de Carlos Queiroz perde nos penáltis e é quarto na Taça das Nações Árabes

O Egito, seleção orientada pelo português Carlos Queiroz, ficou no quarto lugar da Taça das Nações Árabes de futebol, ao perder hoje no desempate por penáltis com o Qatar, seleção anfitriã da prova.