Dez dias depois de se sagrar campeão no 'challenger' de Salvador da Bahia, o tenista de Oliveira de Azeméis, de 28 anos, viu o seu progresso na cidade italiana travado pelo 307.º tenista mundial, perdendo por duplo 6-4, em uma hora e 40 minutos.

Casanova conseguiu um 'break' cirúrgico no quinto jogo do primeiro 'set', aguentando a vantagem para conquistar o primeiro parcial, e, no segundo, prevaleceu perante o 335.º classificado da hierarquia ATP após sucessivas quebras de serviço.

Domingues vê assim interrompida uma série de seis triunfos consecutivos.

AMG // VR

Lusa/Fim