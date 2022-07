Djokovic vira resultado e assegura meias-finais do torneio de Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic, terceiro do 'ranking' mundial de ténis, qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao vencer o italiano Jannick Sinner, 13.º do ranking.