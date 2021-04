A jogar na sua Academia, que acolhe a prova ATP 250, 'Djoko' enfrentou uma dura batalha com o 28.º colocado do 'ranking', que nunca deu o encontro por perdido, tendo mesmo salvado 23 de 28 'break points' que enfrentou, algo fundamental para ajudar a recuperar da desvantagem consentida no primeiro parcial (7-5).

Se no primeiro e segundo 'set' houve quebras de serviço de parte a parte, o derradeiro manteve-se muito renhido, até que o russo fez o 'break' para passar a liderar por 4-3, antes de desperdiçar o primeiro 'match point', quando 'Nole' serviu para encurtar para 4-5, consumando depois a vitória no seu jogo de serviço.

No final encontro, que durou três horas e 26 minutos e é já o mais longo no circuito ATP esta temporada, o sérvio não escondeu a deceção, mas dirigiu palavras elogiosas ao adversário.

"Foi uma excelente partida. Não estou feliz com meu jogo, mas estou feliz com a luta. Tentei vencer, virar o resultado a meu favor até ao fim, estive perto", disse Novak Djokovic, elogiando, depois, o adversário: "Ele foi fenomenal, jogou com coragem quando necessário e eu dou-lhe os parabéns".

Karatsev colocou um ponto final em 11 triunfos consecutivos de Djokovic em 'casa' -- não perdia na Sérvia desde 2011 -, num registo total de 30 vitórias contra a apenas quatro derrotas, e impediu o líder mundial de erguer o 83.º título ATP, depois de ter vencido o último no Open da Austrália, em fevereiro.

A derrota em Belgrado foi a segunda da temporada para Djokovic, após a fraca prestação no Masters 1.000 de Monte Carlo, no Mónaco, na passada semana, quando 'caiu' na terceira ronda diante do britânico Daniel Evans (4-6 e 5-7).

Na final, agendada para domingo, Karatsev vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Matteo Berrettini (10.º) e o 'lucky loser' japonês Taro Daniel (126.º), que eliminou o português João Sousa na primeira ronda em Belgrado.

AJC // AMG

Lusa/Fim