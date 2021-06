Nos oitavos de final do 'major' parisiense, o campeão de 2016 e finalista derrotado no ano passado perdeu os dois primeiros parciais para o 76.º jogador do 'ranking', que se debateu com problemas físicos nos parciais seguintes, acabando por 'entregar' a vitória ao sérvio por 6-7 (7-9), 6-7 (2-7), 6-1, 6-0 e 4-0, em três horas e 27 minutos de encontro.

Djokovic, que desde 2009, quando perdeu na terceira ronda do 'Grand Slam' francês, chegou, pelo menos, aos quartos de final em Roland Garros, irá agora defrontar o também transalpino Matteo Berrettini (9.º), que beneficiou da desistência do suíço Roger Federer.

