Djokovic pela quinta vez na final de Roland Garros e terceira com Nadal

O sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje pela quinta vez para a final do torneio de ténis de Roland Garros, marcando encontro com o espanhol Rafael Nadal, ao superar o grego Stefanos Tsitsipas, sexto.