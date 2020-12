Disciplinas excluídas da Liga Diamante de atletismo regressam em 2021

As disciplinas de triplo salto, disco, 200 metros, 3.000 metros obstáculos e 5.000 metros, excluídas do programa da Liga Diamante em 2020, serão reintroduzidas no próximo ano neste circuito do atletismo mundial, anunciou hoje a federação internacional (IAAF).