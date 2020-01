Diretor da Federação de Cabo Verde Pedro Figueiredo estagia com Liverpool O diretor técnico nacional da Federação Cabo-verdiana de futebol, o português Pedro Figueiredo, encontra-se em estágio com o Liverpool, num período que contempla também um contacto com o Manchester City, explicou à Lusa. desporto Lusa desporto/diretor-da-federacao-de-cabo-verde-pedro_5e32a27aecd62512786bb385





Em Manchester, onde se encontra há uns dias, assistiu ao jogo entre United e City e vai contactar com a academia de formação dos 'citizens', campeões ingleses de futebol, antes de seguir para Liverpool.

O convite "surgiu através de contactos de amigos que conheciam o 'staff' no Manchester City e no Liverpool", conta à Lusa, e o objetivo passa por "ver uma realidade de elite, o que pode ser fantástico pela transmissão de experiências" quando voltar a Cabo Verde.

O foco será sobretudo em "conhecer a realidade da academia do Manchester City, perceber como funciona o futebol de formação e os vários departamentos, em traços gerais a filosofia de trabalho e como pensam a médio prazo".

O mesmo plano atravessa a estada em Liverpool, que tem "uma filosofia e forma de trabalhar diferentes", mas inclui também "passar uns dias mais próximo da equipa 'A' do Liverpool".

"Acima de tudo, é perceber como é que funciona a elite e que tipo de coisas é que realmente podem ser prioritárias em recursos humanos e tecnologia", atira.

Em Cabo Verde, com menos recursos financeiros, é preciso "ser seletivo" nestas questões, e assim Pedro Figueiredo, de 31 anos, poderá "perceber a que é que a elite dá valor e o que faz a diferença".

Acresce, igualmente, um conhecimento a nível organizacional, para "levar um pouco da ideia para a federação de Cabo Verde e a seleção".

O também técnico adjunto na seleção 'AA', que começou nas formações jovens de vários clubes portugueses, incluindo o Belenenses, está em Cabo Verde desde 2018 e não pensa em projetos futuros, mas "muito nas coisas dia a dia".

"Todas estas experiências são algo que me fará enriquecer e tornar mais competente e mais forte. Vejo tudo com imensa responsabilidade, a educar-me e formar-me, para fazer bem as coisas", acrescenta.

