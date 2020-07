O jogador famalicense inaugurou o marcador, logo aos 15 minutos, e anotou o tento da vitória já na reta final da partida, aos 89, desfazendo a igualdade entretanto estabelecida por Jubal, aos 24.

Com este triunfo, o Famalicão subiu ao quinto posto, que dá acesso à Liga Europa, agora com 52 pontos, mais um do que o Rio Ave, que hoje empatou 0-0 no Funchal com o Marítumo, enquanto o Vitória mantém o 16.º lugar, com 30 pontos, podendo ser igualado na terça-feira, caso o Portimonense, 17.º e primeira equipa abaixo da linha de despromoção, vença na receção ao Boavista.

