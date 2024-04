No encontro entre os dois emblemas em lugar de despromoção direta, disputado em Vizela, um autogolo de Jota, aos 29 minutos, bastou para os flavienses colocarem um ponto final numa série de seis jogos sem vencer, ganharam pela segunda vez como visitantes no campeonato e 'entregaram' o estatuto de lanterna-vermelha aos minhotos.

Com o triunfo de hoje, o Desportivo de Chaves passa a ter 22 pontos, mais um do que o agora último Vizela, que somou o quarto desaire consecutivo e está a seis pontos do Portimonense, primeira equipa em posição de play-off de manutenção.

AMG // AMG

Lusa/Fim