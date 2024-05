Um golo de Gustavo Sá, aos 45+2 minutos, ditou a 20.ª derrota dos transmontanos, que se mantêm em 17.º e penúltimo lugar da competição, com 23 pontos, e já sem qualquer hipótese de escaparem à descida, face aos cinco pontos de distância para o Portimonense, a primeira formação acima da 'linha de água', em 16.º, que dá acesso ao play-off de manutenção.

O Desportivo de Chaves, que tinha regressado à I Liga em 2022, acompanha, assim, o Vizela na descida ao segundo escalão, sendo que até pode terminar esta ronda no último posto, caso os vizelenses, com 22 pontos, vençam no sábado o Estrela da Amadora.

Já o Famalicão segue numa tranquila oitava posição, com 42 pontos.

MO // MO

Lusa/Fim