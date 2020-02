Desportivo das Aves vence na Madeira e ganha alento na I Liga O Desportivo das Aves ganhou hoje alento na luta pela fuga à despromoção, ao vencer na Madeira o Marítimo por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/desportivo-das-aves-vence-na-madeira-e-ganha-_5e3702a7ecd62512786d5c35





Os avenses, que registaram o quarto triunfo na prova, adiantaram-se aos 18 minutos, por Ricardo Mangas, o Marítimo, que somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, ainda igualou aos 37, por Rodrigo Pinho, mas Reko, aos 62, marcou o golo que ditaria o triunfo da formação visitante.

O Desportivo das Aves mantém o último lugar da prova, mas agora a apenas dois pontos do Portimonense, penúltimo classificado com 14, e a quatro do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de despromoção, enquanto os insulares baixam ao 14.º com 22.

