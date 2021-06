"Rodrigo Pinheiro prolongou o vínculo que o liga ao FC Porto até 2024. O lateral destro (...) encontra-se às ordens de António Folha na equipa B dos Dragões e prepara-se para iniciar a quinta época de azul e branco", refere o clube.

Da parte do jogador, também formado no Vitória de Guimarães e que chegou ao FC Porto ainda juvenil, Rodrigo Pinheiro disse ser "um orgulho" prolongar o vínculo, para poder dar continuidade ao trabalho, com o objetivo de um dia chegar ao Estádio do Dragão.

"É um objetivo que não depende só de mim, mas depende mais de mim do que das outras pessoas. O principal objetivo agora é afirmar-me na equipa B e isso tem uma importância enorme no que será o meu caminho", disse o defesa lateral.

