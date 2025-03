"Nuno Tavares foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance para os jogos dos quartos de final da Liga das Nações. O defesa apresentou-se com limitações que o condicionam, não sendo possível recuperar em tempo útil para a eliminatória com a Dinamarca", refere a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado.

O lateral esquerdo da Lazio esteve ausente dos primeiros treinos da seleção para duplo embate com os dinamarqueses, depois de se lesionar ao serviço do clube italiano, e agora acabou por ser dispensado dos trabalhos.

"Nuno Tavares regressa ao clube, onde vai continuar a recuperação", acrescenta a FPF, sem detalhar se o defesa vai ser ou não substituído.

A formação orientada por Roberto Martínez realiza durante a manhã de quarta-feira o último treino, ainda em Portugal, antes de viajar para a Dinamarca.

O primeiro encontro com a Dinamarca será já na quinta-feira, em Copenhaga, no Estádio Parken, pelas 20:45 (19:45).

O segundo e decisivo duelo com os escandinavos será no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19:45, e vale o acesso à 'final four' da Liga da Nações.

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Juventus, Ita).

- Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bernardo Silva (Manchester City, Ing) e Bruno Fernandes (Manchester United, Ing).

- Avançados: João Félix (AC Milan, Ita), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Francisco Trincão (Sporting), Geovany Quenda (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).

