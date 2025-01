A duração do contrato e os montantes envolvidos no negócio não foram detalhados pelo clube do Pireu, mas, de acordo com a imprensa, o lateral esquerdo terá assinado por três temporadas e meia, até junho de 2028, e custado cerca de 2,5 milhões de euros (ME).

Bruno Onyemaechi, de 25 anos, somou cinco golos e quatro assistências em 77 jogos ao serviço do Boavista, ao qual tinha chegado em 2022/23 por empréstimo do Feirense, da II Liga, levando as 'panteras' a ativarem a respetiva opção de compra na época seguinte.

Com 11 internacionalizações ao serviço da Nigéria, vice-campeã africana de seleções, Bruno Onyemaechi prepara-se para encontrar os portugueses Costinha, Sérgio Oliveira, Chiquinho, Gelson Martins e André Horta - cujo regresso por cedência do Sporting de Braga foi hoje oficializado - e o luso-angolano David Carmo no Olympiacos, atual líder isolado do campeonato da Grécia e vencedor da edição 2023/24 da Liga Conferência.

Titular em 17 dos 19 encontros disputados pelo Boavista em 2024/25 - alguns dos quais nas funções de extremo -, o ala é a primeira saída anunciada em janeiro pelo 18.º e último classificado da I Liga, que está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores há cinco janelas de transferências consecutivas.

