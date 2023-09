Numa nota publicada no seu sítio oficial, os 'dragões' detalham que a operação esteve a cargo da equipa comandada pelo doutor Manolo Leyes e "decorreu sem intercorrências", com o central a voltar ao Porto na quarta-feira para arrancar o processo de recuperação.

Iván Marcano, de 36 anos, saiu lesionado logo aos oito minutos da vitória do FC Porto no terreno do Estrela da Amadora (1-0), em 15 de setembro, no jogo de abertura da quinta jornada do campeonato, preparando-se para uma paragem nunca inferior a seis meses.

O defesa mais goleador da história do clube 'azul e branco' já tinha contraído uma rotura ligamentar no mesmo joelho, que o afastou dos relvados por nove meses, entre maio de 2020 e fevereiro de 2021, sendo agora um dos seis nomes presentes no boletim clínico.

Em tratamento continuaram hoje Pepe, o nigeriano Zaidu, os brasileiros Gabriel Veron e Evanilson e o inglês Danny Namaso, num apronto matinal em que o treinador Sérgio Conceição voltou a chamar o defesa central Zé Pedro, capitão do FC Porto B, da II Liga.

Os 'dragões' voltam ao trabalho na quarta-feira, a partir das 10:30, de novo no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo em vista a visita ao campeão nacional Benfica, que se disputa na sexta-feira, às 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Ao fim de seis jornadas, o FC Porto partilha a liderança da I Liga com o Sporting, ambos com 16 pontos e ainda invictos, mas apresenta desvantagem na diferença entre golos marcados e sofridos, ao passo que os 'encarnados' seguem na terceira posição, com 15.

RYTF // NFO

Lusa/Fim