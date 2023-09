Deco, que falava na apresentação do novo organograma do clube espanhol, referiu que o defesa João Cancelo, de 29 anos, e o avançado João Félix, de 23, "dão equilíbrio à equipa", mas têm de demonstrar as suas capacidades em campo.

"Sabemos do esforço [financeiro] feito e ficou demonstrada a capacidade que o Barça continua a ter para entusiasmar os jogadores", afirmou Deco, de 46 anos, que jogou, entre outros, no FC Porto, Chelsea e FC Barcelona, sem precisar as verbas envolvidas.

Sobre as renovações de Lamine Yamal e Alejandro Balde, Deco disse que "estão em curso" e que "ocorrerão em breve" e, questionado sobre o trabalho já realizado, adiantou que o quadro de pessoal foi equilibrado e a massa salarial reduzia, pelo que o clube "está bem encaminhado".

Deco destacou ainda a continuidade de Xavi Hernández, considerando que é um treinador que dá tranquilidades por causa da sua forma de pensar, sem precisar se a renovação será por um ano ou mais.

O ex-internacional português afirmou que disse ao presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, que o que o clube precisa é de tempo e tranquilidade "para construir uma equipa", algo que, no seu entender, o treinador Xavi Hernández dá.

Laporta disse que Deco é "uma pessoa inteligente" e reúne "todas as condições para dirigir o futebol do Barça", considerando que "fala a mesma língua e tem a mesma visão do futebol" que Xavi Hernández e também "conhece todos os mercados, incluindo os emergentes".

O novo organograma do FC Barcelona também inclui o ex-jogador Bojan Krkic, que será o coordenador da área de futebol e dará mais atenção ao acompanhamento dos jovens jogadores. Paulo Araujo também está integrado na área da observação.

