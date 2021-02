Ballerini cumpriu os 174,7 quilómetros entre Cassis e Manosque em 4:21.49 horas, batendo num 'sprint' até ao topo de uma pequena inclinação o italiano Giulio Ciccone (Trek Segafredo), segundo, e o espanhol Alex Aranburu (Astana), terceiro.

O 'sprint', e a aproximação à meta, ficou marcado por várias quedas, uma já dentro dos últimos metros e uma outra nos últimos 1.500 metros, que apanhou o russo Alexander Vlasov (Astana) e o campeão do mundo, o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), considerado um dos favoritos à vitória.

Sem o francês, foi Ballerini a 'brilhar' de novo para a equipa belga, somando agora 16 segundos de vantagem para Aranburu, segundo, e 19 para o italiano Gianni Moscon (INEOS), terceiro à geral.

No sábado, a terceira de quatro etapas liga Istres ao alto do Mont Ventoux, em 153,9 quilómetros, com a 'mítica' subida habitual na Volta a França a testar as credenciais dos principais candidatos à vitória final.

SIF // AMG

Lusa/Fim