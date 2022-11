O triunfo, que permitie ao PSG manter-se confortavelmente instalado na primeira posição, com cinco pntos de avanço para o segundo, o Lens, foi alicerçado com golos de Neymar, aos nove minutos, e de Danilo Pereira, aos 81, este a corresponder de cabeça a um canto cobrado pelo internacinal brasileiro. Pelo meio, Terem Moffi ainda tinha empatado pelo atual quarto classificado, aos 53.

Depois de ter visto o Lens se aproximar no sábado, ficando a dois pontos após o triunfo 2-1 em casa do Angers, o PSG não facilitou hoje e ganhou igualmente o seu compromosso fora, resultado que o mantém na rota da revalidação do título.

O golo de Neymar, logo aos nove minutos, permitiu ao brasileiro igualar o seu companheiro Kylian Mbappé na liderança dos melhores marcadores, com 11 golos, e deixou antever um triunfo fácil, o que não veio a suceder, com a igualdade de Moffi, aos 53.

Numa altura em que começava a pairar a igualdade, Danilo Pereira correspondeu da melhor maneira ao cruzamento de Neymar, que assim somou a sua nona assistência no campeonato, fazendo o segundo golo no encontro, no qual o PSG fez descansar Lionel Messi e Presnel Kimpembe, enquanto Mbappé cumpriu castigo.

