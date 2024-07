A equipa minhota parte com essa vantagem de dois golos alcançada na passada quinta-feira, com golos de Ricardo Horta e Zalazar, mas o treinador alertou para uma eventual sensação de conforto na eliminatória.

"Pedi o mesmo do primeiro jogo: um respeito grande pelo adversário, seja ele qual for, e não desvalorizar o desconhecimento geral da equipa. É pouco relevante e perigoso partir como favorito, sabemos que o futebol está cheio de surpresas e esse favoritismo não é sequer chamado à conversa", disse, na conferência de imprensa de antevisão, ainda em Braga.

O treinador recusou mesmo a ideia de que o Sporting de Braga tem a eliminatória na mão.

"Não, isso é muito perigoso. Não podemos ter garantidas no futebol e não queremos estar expostos a surpresas. Temos uma vantagem, mas não nos dá conforto, antes a certeza que o que fizemos no jogo é bom", disse.

Daniel Sousa garantiu "uma ambição muito grande" para o jogo da segunda mão: "Queremos fazer as coisas bem. Eles sabem que os jogos servem para ajustar comportamentos que temos continuamente que melhorar".

O técnico disse ainda esperar uma "abordagem diferente" do Maccabi Petah Tikva, nomeadamente uma frente de ataque com três jogadores, ao contrário da dupla que jogou na 'Pedreira', porque "terão que correr mais riscos".

O médio André Horta, que nem sequer jogou na primeira mão, e o ponta-de-lança Banza, melhor marcador da equipa na época passada, que só entrou no último quarto de hora da partida em Braga, podem ainda sair do plantel, sendo que o treinador frisou que o "mercado é imprevisível", mas que os dois jogadores "fazem parte do plantel até caso em contrário".

Sobre o médio português, que esteve emprestado aos gregos do Olympiacos na segunda metade da temporada passada, disse apreciar as suas qualidades de "leitura e de organizar o jogo", mas que, a partir do momento em que começa a pré-época, "parte do mesmo nível" que os outros jogadores.

Daniel Sousa considerou também que não é mesma coisa o jogo ser em campo neutro: "Obviamente que é diferente, se fosse a situação inversa não podia dizer que era a mesma coisa jogar ou não em Braga. É sempre bom para os jogadores jogarem num estádio cheio, mas não sei como os jogadores [do adversário] vão reagir".

O guarda-redes Matheus, de 32 anos, a começar a 11.ª época consecutiva no Sporting de Braga, destacou a ambição da equipa de garantir a qualificação para a terceira pré-eliminatória.

"A preparação foi muito boa, com treinos muito intensos como o 'mister' pede, temos assimilado bem as suas ideias. Vamos com muita ambição, intensidade e humildade para irmos em busca da vitória", salientou.

Vítor Carvalho, que ficou de fora da primeira mão devido a lesão, está recuperado e pode ser opção para o técnico, ao contrário dos defesas centrais Paulo Oliveira e Robson Bambu, ainda inaptos.

A comitiva bracarense parte para a Bulgária pelas 14:40, estando o jogo da segunda mão marcado para as 18:30 (hora em Lisboa) de quinta-feira, no estádio Georgi Asparuhov, em Sófia, numa partida que será arbitrada pelo grego Evangelos Manouchos.

Se eliminar a equipa israelita, o Sporting de Braga vai encontrar na terceira pré-eliminatória os suíços do Servette.

