Os minhotos recebem na quinta-feira a equipa helvética na primeira mão da eliminatória e o treinador frisou que o "Servette é um histórico na Suíça, tem feitos bons campeonatos, lutou pelo título até às últimas jornadas e tem crescido internamente".

"É uma equipa experiente, com rotinas que vêm de trás e que são difíceis de contrariar. Jogando primeiro em casa ou fora, temos que ganhar os jogos todos, seja qual for o adversário. É uma eliminatória a duas mãos e levar um resultado positivo para a segunda mão é sempre importante", disse, em conferência de imprensa.

Questionado sobre se não seguir na Liga Europa será um falhanço, o técnico considerou que, "de certa forma, sim".

"Estamos obrigados a ganhar todos os jogos, seja este ou no domingo. Está inerente à dimensão e ao crescimento deste clube, até nas infraestruturas que nos propiciam para atingir os nossos objetivos, que são sempre grandes", disse.

Daniel Sousa admitiu que "havia uma insegurança" no primeiro jogo, diante dos israelitas do Maccabi Petah Tikva, e que "o adversário agora tem outra qualidade individual e é, por isso, uma etapa mais difícil".

"Sabemos das nossas qualidades e vamos usá-las a nosso favor. Temos de saber estar compactos e saber que o Servette nos vai colocar dificuldades", disse.

Como pontos fortes do adversário, o treinador elogiou a "qualidade no meio-campo, com jogadores experientes, distintos, internacionais dos seus países, e que atacam bem os espaços", destacando ainda os lances de bola parada, apelando a uma grande concentração dos seus jogadores.

Banza não treinou hoje devido a uma pancada sofrida no joelho esquerdo na terça-feira, e é um jogador muito pretendido.

"A indicação que tenho do presidente é que não chegou uma proposta que tenha atingido o exigido. É um jogador extraordinário, tem qualidades mais do que comprovadas e conto com ele enquanto cá estiver", disse.

A eliminatória encaixa na primeira jornada do campeonato, domingo, com a receção ao Estrela da Amadora e o treinador pondera fazer uma gestão do plantel.

"Pela quantidade de jogos, temos que fazer uma gestão desde já, pois a quantidade de jogos que possamos ter é, de facto, elevada. Até dezembro, podemos ter um número de jogos incrivelmente alto e isso leva a uma gestão que tem as suas condicionantes. Correndo bem as coisas como queremos, vai ser jogar quinta/domingo até final do ano", disse.

Daniel Sousa lembrou ainda que "o mercado está aberto".

"Se houver saídas, temos de analisar e temos que ver se o que temos é suficiente, numa época que vai ser longa. Vamos precisar de toda a gente e de forma contínua", notou.

O Sporting de Braga ultrapassou na ronda anterior os israelitas do Maccabi Petah Tikva com um resultado agregado de 7-0 (2-0 em casa e 5-0 fora) e, se eliminar o Servette, jogará no 'play-off' com o vencedor do embate entre os austríacos do Rapid Viena e os turcos do Trabzonspor, última eliminatória antes da fase de grupos.

Os defesas centrais Paulo Oliveira e Robson Bambu continuam lesionados e não são opção para quinta-feira, tal como Banza que, segundo informou o clube, sofreu uma pancada no joelho esquerdo no treino de terça-feira, num choque com o guarda-redes Tiago Sá, o que o impediu de treinar hoje.

André Horta não treinou devidamente autorizado para tratar de assuntos pessoais, revelou também o clube, sendo que o médio não foi utilizado nos dois jogos diante dos israelitas e tem clubes interessados no seu concurso, nomeadamente os gregos do Olympiacos, que representou na segunda metade da época passada.

O jogo tem início marcado para as 20:30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado pelo georgiano Giorgi Kruashvili.

