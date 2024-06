Ronaldo e Neves, que tiveram direito a mais uma semana de descanso devido a terem terminado a temporada mais tarde na Arábia Saudita, chegam hoje à Cidade do Futebol, em Oeiras, e completam o lote de 26 jogadores chamados pelo selecionador Roberto Martínez para o próximo Europeu.

Mesmo assim, de acordo com as palavras de Martínez, os dois jogadores vão falhar a receção aos croatas, naquele que será o segundo particular da seleção nacional antes da participação no próximo Europeu.

Após ter treinado na quinta-feira no Estádio Nacional, palco do duelo com a Croácia, a equipa lusa regressa à Cidade do Futebol e tem uma sessão agendada para as 18:30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

No último apronto, Francisco Conceição esteve em gestão física e trabalhou à parte do resto da equipa, efetuando apenas corrida no relvado. Mesmo assim, o extremo do FC Porto estará disponível para defrontar os croatas.

Como é hábito, Roberto Martínez e um jogador ainda a designar farão a antevisão do encontro em conferência de imprensa, agendada para as 12:15, igualmente na Cidade do Futebol.

O Portugal-Croácia está agendado para as 17:45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro.

No primeiro jogo de preparação, a seleção nacional venceu a Finlândia, por 4-2, em Alvalade.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.

LG // VR

Lusa/fim