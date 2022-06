Os dois futebolistas foram titulares na receção à República Checa, na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na qual a equipa das 'quinas' venceu por 2-0, mas, no último treino da concentração, o selecionador Fernando Santos contou com 24 atletas.

As explicações para as ausências foram remetidas para a conferência de imprensa de antevisão à partida, agendada para as 12:00, onde Fernando Santos e o médio Rúben Neves falarão aos jornalistas, no auditório principal da Cidade do Futebol, em Oeiras.

No apronto, os 21 jogadores de campo à disposição foram divididos em dois grupos, para os habituais exercícios com bola durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, enquanto os três guarda-redes fizeram trabalho específico junto de uma das balizas.

Após três de seis rondas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, à frente da Espanha, com cinco, da República Checa, com quatro, e da Suíça, sem qualquer ponto.

O segundo duelo da 'poule' entre Portugal e Suíça está agendado para domingo, pelas 20:45 (19:45 em Lisboa), em Genebra, com a arbitragem a cargo do croata Fran Jovic.

A fase final da terceira edição da Liga das Nações realiza-se entre 14 e 18 de junho de 2023, com a presença dos vencedores dos quatro grupos da Liga A, enquanto os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B da recente prova continental.

