Depois de ter falhado o embate com a Croácia, no Porto, o 'capitão' da seleção nacional vai ser titular no Friends Arena, em Solna, nos arredores de Estocolmo, acabando Diogo Jota por ser relegado para o banco de suplentes, naquela que é a única alteração efetuada por Fernando Santos.

Na Suécia, Ronaldo vai realizar o jogo 165 por Portugal e, caso marque um golo, atinge a marca dos 100 com camisola da equipa das 'quinas'.

Anthony Lopes mantém a titularidade na baliza da seleção nacional e à sua frente terá o mesmo quarteto defensivo que esteve em campo com a Croácia, com João Cancelo na direita, Raphaël Guerreiro na esquerda e Pepe e Rúben Dias no centro.

No meio-campo, Danilo será a unidade mais recuada, jogando atrás dos aniversariantes João Moutinho (completa 34 anos) e Bruno Fernandes (26), enquanto Bernardo Silva fará a ligação com a dupla ofensiva, composta por João Félix e Ronaldo.

Enquanto Portugal goleou a Croácia (4-1) na estreia da Liga das Nações, os suecos foram derrotados em casa na jornada inaugural pela França (1-0).

O Suécia-Portugal, disputado à porta fechada devido à pandemia da covid-19, está agendado para as 20:45 locais (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie

LG // PFO

Lusa/Fim