José Manuel Constantino recebeu hoje, na sede do COP, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, para uma sesão de debate com cinco atletas olímpicas - Patrícia Mamona, Telma Monteiro, Tamila Holub, Lorene Bazolo e Maria Caetano - sobre a igualdade de género, inclusão e desporto.

Nas circunstâncias da visita, o presidente do COP falou sobre a preparação da missão olímpica para Paris2024, que ainda não teve parecer da parte do Governo no que diz respeito aos meios financeiros disponibilizados.

"Estamos a aguardar a celebração do contrato-programa e do anúncio por parte do Governo de quais são os meios financeiros que coloca à disposição da missão olímpica e estamos naturalmente expectantes para que este problema se resolva o mais rapidamente possível. Como sabem, houve um atraso decorrente de terem havido eleições antecipadas e de não haver a sequência normal na execução deste processo e vamos ver se isto rapidamente se fecha para sabermos quais são os meios, os recursos e as políticas que nos são permitidas para o desenvolvimento do projeto até Paris", disse Constantino.

José Manuel Constantino disse ainda que "desejável seria que não tivesse havido este hiato", mas "houve circunstâncias de natureza extra-desportiva, circunstâncias de natureza política" que condicionaram o processo.

Com o novo Orçamento do Estado aprovado, o presidente do COP acredita que existem "condições políticas para que se possa saber qual é a direção que o Governo quer que este programa tenha e qual é a orientação que quer transmitir ao Comité Olímpico".

Constantino terminou dizendo que espera que toda esta situação esteja resolvida até ao fim do mês de setembro.

