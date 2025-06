"Instauração de processo disciplinar a Geovany Tcherno Quenda, Zeno Koen Debast e à Sporting Clube de Portugal -- Futebol SAD (..) tendo por objeto apuramento de relevância disciplinar de factos ocorridos após o jogo da 34.ª jornada da Liga Portugal Betclic, que opôs a Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD à Vitória Sport Clube -- Futebol, SAD, na sequência de participações disciplinares apresentadas através da Liga Portugal e pela Sport Lisboa e Benfica -- Futebol SAD", refere o comunicado do CD.

O Conselho de Disciplina não especificou quais os factos, mas em causa estará a utilização de Geovanni Quenda, após o jogo com o Vitória de Guimarães, de uma imagem em que replica palavras injuriosas do companheiro Ricardo Esgaio dirigidas a Otamendi, no encontro com o Benfica, na anterior e penúltima jornada.

O extremo do Sporting exibiu a tarja durante as comemorações no final do jogo da 34.ª ronda da I Liga com o Vitória de Guimarães, que os 'leões' venceram por 2-0 e que lhes garantiu a revalidação do título.

A situação de Debast terá a ver com o facto de o belga ter partilhado nas suas redes sociais uma fotografia de Quenda com essa mesma tarja ao peito.

Este é o segundo processo aberto a Geovanni Quenda, que em 29 de maio já tinha visto o CD instaurar-lhe um outro, relacionado com publicações nas redes sociais após a final da Taça de Portugal, em que o Sporting bateu o Benfica após prolongamento (3-1).

Desse jogo resultou, igualmente, a instauração de processos do CD a Maxi Araújo e Matheus Reis, após "participação remetida através do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e participações apresentadas por César Boaventura e pela Benfica SAD".

No dia seguinte à final da Taça, o Benfica revelou a intenção de participar de Matheus Reis e Maxi Araújo, após um lance com Belotti, ocorrido nos instantes finais do tempo regulamentar, no qual o brasileiro terá pisado a cabeça do italiano no chão.

Matheus Reis tem ainda outro processo em aberto, motivado por publicações nas redes sociais a seguir à final da Taça de Portugal, tal como Quenda e a Sporting SAD.

RPM (AJO) // AJO

Lusa/Fim