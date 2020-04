Confederação asiática de futebol volta a adiar jogos de maio e junho A Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiu adiar "todos os jogos e competições que deveriam acontecer em maio e junho, até nova comunicação", refere o organismo na sua página oficial. desporto Lusa desporto/confederacao-asiatica-de-futebol-volta-a_5e95abd2fad628318b040349





Depois de um primeiro adiamento de jogos em março, entre os quais os de qualificação para o Mundial de 2022 que deveriam ter acontecido no final de março e os da Liga dos Campeões Asiáticos, a AFC continua a fazer ajustes no calendário.

As competições estão em suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, que parou o desporto em quase todo o mundo, face à crise sanitária existente, com vários milhares de mortos em consequência da doença.

"A AFC continuará a consultar as Federações membro e avaliará possíveis opções para terminar a Liga dos Campeões Asiáticos de 2020 e os grupos da Taça AFC", acrescenta o comunicado da Confederação Asiática, que não adianta novas datas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

RPM // AMG

Lusa/Fim