"[O sorteio] É o que é. Estamos a defrontar as melhores equipas dos diferentes países. Calhou-nos um clube de Espanha, um da Alemanha e outro da Bélgica. Dois deles, pelo menos, pertencem aos campeonatos mais fortes da Europa. São equipas de qualidade, mas cabe-nos pensar nelas a seu tempo", comentou o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, no domingo, da quarta jornada da I Liga.

De acordo com o calendário da prova divulgado hoje no sítio oficial da UEFA na Internet, os campeões nacionais vão iniciar e concluir a 'poule' com dois duelos frente ao Atlético de Madrid, em 07 de setembro, na capital espanhola, e em 01 de novembro, no Porto.

A formação orientada por Sérgio Conceição também vai receber no Estádio do Dragão o Club Brugge, em 13 de setembro, e o Bayer Leverkusen, em 04 de outubro, em jogos da segunda e terceira jornadas do Grupo B, respetivamente, para visitar os alemães em 12 de outubro, na quarta ronda, e o tricampeão belga no dia 26 do mesmo mês, na quinta.

As seis jornadas da fase de grupos da 68.ª edição da Liga dos Campeões serão jogadas excecionalmente de 06 e 07 de setembro a 01 e 02 de novembro, devido à realização da fase final do Mundial2022, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.

A final da prova está agendada para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, destino original dos embates decisivos de 2020 e 2021, que foram transferidos para Lisboa e Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.

O FC Porto, líder da I Liga, com nove pontos, visita o Rio Ave, 15.º classificado, com um, no domingo, às 20:30, em Vila do Conde, em jogo da quarta ronda da prova, com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

