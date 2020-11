O internacional colombiano tem "um abcesso nadegueiro", segundo informou o FC Porto, tendo-se juntado a Marko Grujic, Pepe, Marcano e Mbaye no boletim clínico divulgado pelos campeões nacionais, depois do derradeiro treino antes do duelo europeu, que se disputa na quarta-feira.

Grujic e Pepe integraram o grupo de 25 jogadores que seguiram para Marselha, ainda que o treinador Sérgio Conceição tenha admitido hoje, na antevisão da partida, que "é quase impossível" que o central português recupere da lesão que o tem afastado dos últimos jogos da equipa.

Para a viagem a França, o técnico fez regressar alguns jogadores que não participaram no encontro com o Fabril, no sábado, para a Taça da Portugal (vitória por 2-0), como são os casos de Marchesín, Mbemba, Nanu, Zaidu, João Mário e Marega.

O FC Porto, segundo classificado do Grupo C, com seis pontos, joga na quarta-feira no reduto do Marselha, quarto, ainda em 'branco', numa partida agendada para as 20:00 (hora de Lisboa) e que será dirigida pelo sueco Andreas Ekberg.

Lista dos 25 jogadores que viajaram para Marselha:

- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos.

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Wilson Manafá, Mbemba, Nanu e Malang Sarr.

- Médios: Loum, Luis Díaz, Nakajima, Grujic, Corona, Romário Baró, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson e Fábio Vieira.

Avançados: Taremi, Marega, Toni Martínez e Evanilson.

MO // RPC

Lusa/Fim